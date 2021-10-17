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هجوم مرعب لبايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن بالدوري الألماني
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:02 م
الفجر الرياضي
أعلن جوليان ناجسلمان المدير الفني لبايرن ميونخ تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة باير ليفركوزن بعد قليل.
ويستضيف ملعب "باي أرينا" موقعة الجولة الثامنة من الدوري الألماني بين بايرن ميونخ حامل اللقب مع باير ليفركوزن في قمة لا يستهان بها.
وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ الرسمية على النحو التالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: أوباميكانو، نيكلاس سولي، ألفونسو ديفيز، هيرنانديز.
خط الوسط: كيميتش، جوريتسكا، جنابري.
خط الهجوم: ليفاندوفسكي، ليروي سانيه، مولر.