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9 وفيات و270 إصابة بكورونا في فلسطين
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:06 م
وكالات
سجلت السلطات الصحية في فلسطين، 9 حالات وفاة و270 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1270 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بلغت
"نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين 96.2% ونسبة الإصابات النشطة
2.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن 64 مصابًا يتلقون العلاج
في العناية المركزة بينهم 11 على أجهزة التنفس الاصطناعي.