9 وفيات و270 إصابة بكورونا في فلسطين

سجلت السلطات الصحية في فلسطين، 9 حالات وفاة و270 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1270 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بلغت "نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين 96.2% ونسبة الإصابات النشطة 2.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن 64 مصابًا يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم 11 على أجهزة التنفس الاصطناعي.