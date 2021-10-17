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9 وفيات و270 إصابة بكورونا في فلسطين

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:06 م
فلسطين
فلسطين
وكالات

سجلت السلطات الصحية في فلسطين، 9 حالات وفاة و270 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1270 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بلغت "نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين 96.2% ونسبة الإصابات النشطة 2.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

 

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن 64 مصابًا يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم 11 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فلسطين

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