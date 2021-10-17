شاهد رد محمد رمضان على عمرو أديب بعد انتقاده في مهرجان الجونة

نشر الفنان محمد رمضان فيديو للإعلامي عمرو أديب وهو يوجه انتقادات لمحمد رمضان، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر "الفيديو" وعمرو أديب يوجه انتقاداته لمحمد رمضان،ثم أرفق"رمضان" في الفيديو أغنية شو اسمك ياشطور ردًا على الإنتقادات، وعلق عليه قائلًا:" شكرًا ".



وكانت أنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.



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