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غداً .. يبدأ التداول علي أسهم "إميرالد للتطوير" بالبورصة المصرية

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:06 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
كشقت البورصة المصرية عن بدء أول يوم في التداول على أسهم شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات وهو من الغد الأثنين18 أكتوبر 2021 

وأوضحت البورصة ،  أن سعر الفتح للسهم (السعر المرجعي) يكون هو سعر تنفيذ الطرح العام والخاص البالغ 1.28 جنيه، ويتم بدء التداول على أسهم الشركة.

و يتم إدراج أسهم الشركة ضمن القائمة (أ) للأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة متخصصة عليها اعتباراً من جلسة تداول 19 أكتوبر 2021 (يوم العمل التالي ليوم بدء التداول على الورقة المالية).

وأوضحت البورصة، أنه ضوء ما تضمنته نشرة طرح أسهم الشركة بشأن الية استقرار سعر السهم في السوق عقب تنفيذ الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) خلال الفترة من 18 أكتوبر 2021 إلى 17 نوفمبر 2021 يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام.

وتابعت: “ويحق للمساهم المشتري في الطرح العام فقط راغب البيع بإيداع أوامر بيع لعدد الأسهم المخصص له فقط (كحد أقصى) من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه في البورصة ووفقاً لكشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة”.

والجدير بالذكر تم تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات لعدد 45 مليون سهم بنسبة 10.59% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة بسعر 1.28 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 57.6 مليون جنيه.

وحققت شركة إميرالد للاستثمار العقاري، خلال النصف الأول من 2021، صافي ربح بلغ 12.88 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 7.89 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وبلغت إيرادات النشاط خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 28.17 مليون جنيه مقابل 25.99 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق له.ش

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