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حي غرب المنصورة يتابع رفع الإعلانات المخالفة والتعديات وإشغالات الطريق

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تابع رئيس حي غرب المنصورة اللواء صبري محمد عبده، اليوم الأحد، ما يتم من أعمال رفع كافة التعديات المتواجدة بالشارع والمتمثلة برفع الإعلانات المخالفة والغير مرخصة والمنتهى ترخيصها، في إطار التصدي لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وقد استهدفت الحملة منطقة شارع كلية الآداب وشارع الجمهورية.

وأشار رئيس حي غرب المنصورة لن نسمح بأى تراخ أو استثناءات فى رفع كافة أشكال التعديات الكائنة بالحي لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية، موجها" أدارة الإشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضاري ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.


جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة
حي غرب المنصورة يتابع رفع الإعلانات المخالفة والتعديات وإشغالات الطريق
حي غرب المنصورة يتابع رفع الإعلانات المخالفة والتعديات وإشغالات الطريق
حي غرب المنصورة يتابع رفع الإعلانات المخالفة والتعديات وإشغالات الطريق
حي غرب المنصورة يتابع رفع الإعلانات المخالفة والتعديات وإشغالات الطريق

الكلمات المفتاحية

حملات إزالة إعلانات مخالفة إزالات

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