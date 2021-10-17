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أخبار البورصة .. تغطية الطرح العام لشركة "إي فاينانس" 61.4 مرة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:11 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
كشفت  إدارة البورصة المصرية، عن تغطية الطرح العام لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنهاية فترة الاكتتاب 61.36 مرة ، كما بلغ إجمالي كميات أوامر الشراء ( الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة نحو 1.581.643 مليار سهم.

وقالت البورصة المصرية أن شركة إي فاينانس تعتزم  توظيف حصيلة الطرح الأولي لتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة.

وبدأ الطرح العام لأسهم شركة إى فاينانس من 10 أكتوبر وينتهي بجلسة اليوم 17 اكتوبر، بسعر حده الأقصى 13.98 جنيه للسهم.

ويوم الإثنين الماضي أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،موافقتها على قيام شركة أى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بزيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.777 مليون بما يمثل 26.1% من إجمالى أسهم الشركة القائمة، بدلًا من 257.777 مليون، والتى تمثل نسبة 16.1%.

وقد تم تغطية الطرح الخاص لـ إي فاينانس بواقع معدلات تغطية تتراوح بين 3 و4 مرات، بمشاركة صناديق استثمار دولية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى.


وأظهرت القوائم المالية لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ارتفاع الأرباح بنسبة 80.7% خلال النصف الأول من 2021، مسجلة أرباحاً بلغت 275.56 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2021، مقابل 152.45 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 904.36 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2021، مقابل 500.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وبالنسبة للقوائم المستقلة، حققت لشركة 17.88 مليون جنيه خسائر الفترة المنتهية في يونيو 2021، مقابل 146.6 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من 2020.

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