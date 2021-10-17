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بإطلالة سوداء..أسماء جلال تبهر جمهورها

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:26 م
أسماء جلال
أسماء جلال
نادين نجدي
تحرص الفنانة أسماء جلال على التواصل الدائم مع متابعيها، وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت أسماء جلال صورة لها أثناء تواجدها في مهرجان الجونة، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان باللون الأسود، ووضعت مكياج مناسب مع بشرتها، تركت شعرها منسدلًا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال مسلسل "خلى بالك من زيزي" وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم، بيومي فؤاد، صبري فواز، نهى عابدين، أسماء جلال، على الطيب، صفاء الطوخي، سلوي محمد على، كريم الشناوى.

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نجوم فن جونة الجونة 2021 اسماء جلال

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