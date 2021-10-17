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انتصار السيسى: تحية للشباب الذين يطوفون الريف لتوفير حياة كريمة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:19 م
السيدة انتصار السيسى
السيدة انتصار السيسى
مارينا بشارة
توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتحية للشباب المصرى الذين يطوفون قرى الريف لمساعدة الأهالي.

انتصار السيسي
وقالت السيدة انتصار السيسى على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، إنه في اليوم العالمي للقضاء علي الفقر، أتوجه بكل التحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا.

حياة كريمة 
وأضافت أن هذا اليوم يجسد في جوهره أسمى معاني المبادئ الإنسانية التي تعزز روح التعاون والمشاركة، وتؤكد حق كل إنسان في أن يعيش حياة كريمة، وهو ما تمضي مصر فيه بثبات لتغيير واقع الحياة لـ58 مليون إنسان في 4584 قرية.

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حياة كريمة انتصار السيسي اليوم العالمي للقضاء على الفقر السيدة انتصار السيسى

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