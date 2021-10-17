"العز الدخيلة للصلب" يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

تصدر سهم العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 14.75% مغلقاً تعاملاته عند 469.8 جنيه، يلية حديد عز بنسبة 10.2 %، ليغلق عند 15 جنيه.

ثم جاء بالمركز الثالث سهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 8.87 % ليغلق عند 149جنيه، وبالمرتبة الرابعة جاء سهم العربية للإسمنت بارتفاع 6.48% ليغلق عند 3.4 جنيه، وأخيرًا سهم القلعة للاستشارات المالية بارتفاع 6.36 % ليغلق عند 1.2 جنيه.

وربح رأس المال السوقي اليوم نحو 5.8 مليار جنيه عند مستوى 717.449 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45%، ليغلق عند مستوى 11155 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13494 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 4358 نقطة.