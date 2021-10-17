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عاجل.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالطة سراي أمام قونيا سبور (فيديو)
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:07 م
أحمد عبد الحفيظ
سجل مصطى محمد نجمنا المحترف في صفوف جالطة سراي هدفا في شباك قونيا سبور في المواجهة المقامة حاليا.
وأحرز مصطفى محمد هدف جالطة سراي الأول في المباراة بالدقيقة 4 بعد استغلال خطأ دفاعي كارثي من المدافعين وحارس المرمى ليحرزها بكل هدوء.
وكان مصطفى محمد بدأ في التشكيلة الأساسية لجالطة سراي أمام قونيا سبور في اللقاء الذي يقام على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري التركي الممتاز في نسخته الحالية.
GOL! Mostafa Mohamed ! dk'3— 6Pas (@6Pas10) October 17, 2021
Galatasaray 1-0 Konyaspor
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