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شاهد أحدث ظهور لـ نورعمرو دياب

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:25 م
نور عمرو دياب
نور عمرو دياب
نادين نجدي
نشرت نور عمرو دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهرت نور وهي ترتدي بلوفر لونخ بيج، واعتمدت على مكياج خفيف أظهر جمال ملامحها وتسريحة شعر بسيطة.


يذكر أن نور عمرو دياب هي الابنة الكبرى لعمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".

الكلمات المفتاحية

نور عمرو دياب شرين رضا جونة الهضبة

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