شاهد أحدث ظهور لـ نورعمرو دياب

نشرت نور عمرو دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهرت نور وهي ترتدي بلوفر لونخ بيج، واعتمدت على مكياج خفيف أظهر جمال ملامحها وتسريحة شعر بسيطة.





يذكر أن نور عمرو دياب هي الابنة الكبرى لعمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".