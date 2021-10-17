تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وتصدر سهم حق الاكتتاب لشركة النصر للتعدين بنسبة 22.74%، ليغلق عند 17.5 جنيه للسهم، يليه سهم مصر بني سويف للإسمنت بنسبة تراجع بلغت 8.91 % ليغلق عند 26.7 جنيه ثم المصرية للدواجن بنسبة 8.40 % ليغلق 4.9 جنيه للسهم.





وبالمرتبة الرابعة جاء سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بانخفاض 7.63% ليغلق عند 9.8 جنيه، وأخيرًا سهم شركة النصر للإعمال الميدانية بنسبة تراجع 5.6% ليغلق عند 24.4 جنيه.





وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه عند مستوى 717.449 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45%، ليغلق عند مستوى 11155 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13494 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 4358 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3609 نقطة.



