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ليلى علوي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها (صور)

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:28 م
ليلى علوي
ليلى علوي
منار أشرف داود
شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها بصور لها من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "علوي" وهي ترتدي فستان باللون الإسود شيفون وبه من اللون الفضي، قصير، ذات أكمام طويلة من الشيفون، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب الجمهور، وعلقت على الصورة قائلة:" من العرض الأول لفيلم Captains of Zaatari".

وكانت أنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.

ليلى علوي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها (صور)
ليلى علوي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها (صور)
ليلى علوي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها (صور)
ليلى علوي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها (صور)
ليلى علوي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها (صور)
ليلى علوي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها (صور)

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونة 2021 ليلى علوي فن جونة الجونه السينمائي Captains Zaatari

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