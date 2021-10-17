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بالتفاصيل.. أهم قضايا جدول أعمال الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
 سيتم عقد فعاليات اجتماعات الدورة (34) لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة (67) لمكتبه التنفيذي (حضورياً حول طاولة الاجتماع) خلال الفترة 18-20/10/2021، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويتم خلال الاجتماع تسليم رئاسة دورة المجلس السابقة (33) من الجمهورية اليمنية ممثلة في الدكتور/ عبد السلام صالح حميد هادي- وزير النقل بالجمهورية اليمنية إلى معالي المهندس/ وجيه عزايزة - وزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة (34) لمجلس وزراء النقل العرب.

ويتضمن جدول أعمال الدورة (34) لمجلس وزراء النقل العرب عدد من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي ومنها ما يلي: -
• دعم الاقتصاد الفلسطيني في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية مؤخراً.
• تقرير الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.
• إنشاء منصة الكترونية عربية شاملة للنقل
وهو المقترح الذي تقدمت به وزارة النقل في جمهورية مصر العربية بهدف المساهمة في تسهيل نقل التجارة بين الدول العربية.
• تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية، والمقدمة من الاتحاد العربي للنقل البرى.
• المقترحات المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة بشأن بعض التعديلات في اتفاقية المنظمة البحرية الدولية (IMO).
• دعم إعادة ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك الدول الراغبة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية IMO)) لعامي (2022-2023).
• الصيغة النهائية للمسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية للنظر في اعتمادها من قبل مجلس وزراء النقل العرب.
• دراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية.
• بحث سبل تمويل دراسة الجدوى الشاملة لمشروع انشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، لما لهذه الصناعة من عوائد اقتصادية متوقعة.
• الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في قطاعات النقل واللوجيستيات ومستقبلها في المنطقة العربية، والدور الرائد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في هذا المجال.
• الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ وذلك في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها السلبية على قطاع النقل العربي أحد أكثر القطاعات تضرراً جراء تلك الجائحة.
• الإحاطة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي د.ع (108) بتاريخ 2/9/2021 بشأن الموافقة على المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية كمبادئ استرشادية في هذا المجال.
• الإحاطة بقرار مجلس الجامعة، د.ع (156) بتاريخ 9/9/2021 بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.
• انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لفترة عامين
 (أكتوبر 2021- أكتوبر 2023)

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء جامعة الدول العربية الجامعة العربية

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