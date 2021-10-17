تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 17 أكتوبر إلى يوم السبت 23 أكتوبر، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة.



طقس الفترة المقبلة



وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس معتدل حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل الحرارة علي شمال الصعيد، وحار علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء فيما يكون لطيفا ليلا علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وأشارت الأرصاد، إلى أن البلاد تشهد طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد



الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة



وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح علي مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



أمطار على هذه المناطق خلال الفترة المقبلة



وتشهد البلاد غدا الإثنين فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20%) تقريبا بينما تشهد البلاد يوم الثلاثاء المقبل فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة (20%) تقريبًا.