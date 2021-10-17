Advertisements

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:05 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 17 أكتوبر إلى يوم السبت 23 أكتوبر، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة.

طقس الفترة المقبلة

وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس معتدل حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل الحرارة علي شمال الصعيد، وحار علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء فيما يكون لطيفا ليلا علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد، إلى أن البلاد تشهد طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد

الظواهر الجوية خلال الأيام  المقبلة

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح علي مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار على هذه المناطق خلال الفترة المقبلة

وتشهد البلاد غدا الإثنين فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20%) تقريبا بينما تشهد البلاد يوم الثلاثاء المقبل فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة (20%) تقريبًا.
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة طقس الأيام المقبلة تحذيرات عاجلة من الأرصاد

أخبار تهمك

وسط مفاجآت.. تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ثلث ساعة

بلاغات إلى النائب العام ضد اتحاد الكرة تتضمن مخالفات مالية وإدارية

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يثير أزمة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالطة سراي أمام قونيا سبور (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

نجم ريال مدريد في طريقه إلى آرسنال

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ يوم

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

العقوبة المتوقعة على حازم إمام في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف أهم لاعب في الزمالك

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ يوم

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

منتخب مصر يترقب.. موعد قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

طقس شديد الحرارة بهذه المناطق.. خريطة الطقس من الخميس إلى الثلاثاء

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس نهاية الأسبوع

تعرف على حالة طقس الأسبوع المقبل

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

الأهلي يتحرك لخطف أهم لاعب في الزمالك

عاجل.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالطة سراي أمام قونيا سبور (فيديو)

03:07 م

نجم ريال مدريد في طريقه إلى آرسنال

04:30 م

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

بلاغات إلى النائب العام ضد اتحاد الكرة تتضمن مخالفات مالية وإدارية

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements