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محافظ الفيوم يزور هيئة قضايا الدولة.. ويلتقي المحامي العام
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:06 م
الفيوم: ريهام على
زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مقر هيئة قضايا الدولة بمدينة الفيوم، وكان في استقبالهما المستشار علي أدهم نائب رئيس الهيئة رئيس فرع الفيوم أول، والمستشار ربيع ميزار، والمستشار حسين الصاوي، والمستشار خالد أحمد فرج، نواب رئيس الهيئة، وذلك بحضور المستشار محمد مصطفى نائب رئيس الهيئة والمستشار القضائي للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.
محافظ الفيوم
وعقب ذلك قام محافظ الفيوم، ونائب المحافظ، بزيارة محكمة الفيوم الإبتدائية، وكان في استقبالهما المستشار وليد حامد رئيس المحكمة، والمستشار عامر عامر مدير إدارة التنفيذ، كما قاما بزيارة المستشار علاء السيد، المحامي العام لنيابات الفيوم.
وقدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية لرجال العدل بمناسبة العام القضائي الجديد 2021/2022، متمنيًا لهم التوفيق الدائم وتحقيق المزيد من التقدم، مشيدًا بدور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية التي تعمل لإعلاء الحق والعدل بين المواطنين، وخدمة شعب مصر بوجه عام.
القضاء المصري
وثمّن محافظ الفيوم، دور رجال القضاء المصري، في حل المنازعات، والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم، لافتًا إلى أن مصرنا الغالية تحيا تحت مظلة القضاء العادل "فالعدل أساس الملك"، ولا تزال مصرنا بخير بقضائها الشامخ، وجيشها الأبي، وشرطتها الواعية.
وكشف الدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي للمحافظة، أنه خلال اللقاءات تم التحاور حول بعض الملفات التنموية والخدمية الهامة، وكذا آليات التعاون والعمل المشترك بين محافظة الفيوم، والهيئات القضائية، لمناقشة القضايا الحيوية، لافتًا إلى أن العمل المشترك وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات يأتي في إطار منظومة متكاملة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.
ووجه محافظ الفيوم بتوفير فريق طبي متنقل داخل محكمة الفيوم الابتدائية على مدار أسبوع كامل، لتطعيم كافة العاملين بالمحكمة بلقاح كورونا، لحمايتهم من عدوى هذا الفيروس اللعين.
محافظ الفيوم
وعقب ذلك قام محافظ الفيوم، ونائب المحافظ، بزيارة محكمة الفيوم الإبتدائية، وكان في استقبالهما المستشار وليد حامد رئيس المحكمة، والمستشار عامر عامر مدير إدارة التنفيذ، كما قاما بزيارة المستشار علاء السيد، المحامي العام لنيابات الفيوم.
وقدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية لرجال العدل بمناسبة العام القضائي الجديد 2021/2022، متمنيًا لهم التوفيق الدائم وتحقيق المزيد من التقدم، مشيدًا بدور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية التي تعمل لإعلاء الحق والعدل بين المواطنين، وخدمة شعب مصر بوجه عام.
القضاء المصري
وثمّن محافظ الفيوم، دور رجال القضاء المصري، في حل المنازعات، والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم، لافتًا إلى أن مصرنا الغالية تحيا تحت مظلة القضاء العادل "فالعدل أساس الملك"، ولا تزال مصرنا بخير بقضائها الشامخ، وجيشها الأبي، وشرطتها الواعية.
وكشف الدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي للمحافظة، أنه خلال اللقاءات تم التحاور حول بعض الملفات التنموية والخدمية الهامة، وكذا آليات التعاون والعمل المشترك بين محافظة الفيوم، والهيئات القضائية، لمناقشة القضايا الحيوية، لافتًا إلى أن العمل المشترك وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات يأتي في إطار منظومة متكاملة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.
ووجه محافظ الفيوم بتوفير فريق طبي متنقل داخل محكمة الفيوم الابتدائية على مدار أسبوع كامل، لتطعيم كافة العاملين بالمحكمة بلقاح كورونا، لحمايتهم من عدوى هذا الفيروس اللعين.