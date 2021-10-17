محافظ الفيوم يزور هيئة قضايا الدولة.. ويلتقي المحامي العام

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مقر هيئة قضايا الدولة بمدينة الفيوم، وكان في استقبالهما المستشار علي أدهم نائب رئيس الهيئة رئيس فرع الفيوم أول، والمستشار ربيع ميزار، والمستشار حسين الصاوي، والمستشار خالد أحمد فرج، نواب رئيس الهيئة، وذلك بحضور المستشار محمد مصطفى نائب رئيس الهيئة والمستشار القضائي للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.



محافظ الفيوم

وعقب ذلك قام محافظ الفيوم، ونائب المحافظ، بزيارة محكمة الفيوم الإبتدائية، وكان في استقبالهما المستشار وليد حامد رئيس المحكمة، والمستشار عامر عامر مدير إدارة التنفيذ، كما قاما بزيارة المستشار علاء السيد، المحامي العام لنيابات الفيوم.



وقدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية لرجال العدل بمناسبة العام القضائي الجديد 2021/2022، متمنيًا لهم التوفيق الدائم وتحقيق المزيد من التقدم، مشيدًا بدور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية التي تعمل لإعلاء الحق والعدل بين المواطنين، وخدمة شعب مصر بوجه عام.



القضاء المصري

وثمّن محافظ الفيوم، دور رجال القضاء المصري، في حل المنازعات، والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم، لافتًا إلى أن مصرنا الغالية تحيا تحت مظلة القضاء العادل "فالعدل أساس الملك"، ولا تزال مصرنا بخير بقضائها الشامخ، وجيشها الأبي، وشرطتها الواعية.



وكشف الدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي للمحافظة، أنه خلال اللقاءات تم التحاور حول بعض الملفات التنموية والخدمية الهامة، وكذا آليات التعاون والعمل المشترك بين محافظة الفيوم، والهيئات القضائية، لمناقشة القضايا الحيوية، لافتًا إلى أن العمل المشترك وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات يأتي في إطار منظومة متكاملة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.



ووجه محافظ الفيوم بتوفير فريق طبي متنقل داخل محكمة الفيوم الابتدائية على مدار أسبوع كامل، لتطعيم كافة العاملين بالمحكمة بلقاح كورونا، لحمايتهم من عدوى هذا الفيروس اللعين.