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كثافات مرورية بطريق أوسيم إثر كسر ماسورة مياه

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:11 م
كسر ماسورة مياه
كسر ماسورة مياه
إيمان عبد العاطي
شهد مركز أوسيم حالة من التكدس المروري إثر كسر ماسورة مياه، مساء اليوم الأحد.

تكدس مروري
تلقى مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتكدس حركة السيارات وارتفاع منسوب المياه بالطريق المشار إليه.

كسر ماسورة مياه
وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أن حالة الزحام المروري بالطريق في الاتجاهين نتيجة كسر ماسورة مياه بقرية القيراطيين بنطاق الوحدة المحلية لقرية برطس.

وانتقلت الخدمات المرورية للعمل على تسيير حركة السيارات وسحب الكثافات لحين إصلاح الكسر.


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كسر ماسورة مياه كثافات مرورية أوسيم

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