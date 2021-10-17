محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء أحدث مول للبالة

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير ومعدلات العمل الجارية فى إنشاء أحدث مول تجاري لتجارة الملابس المستعملة إضافة إلى 17 نشاطا تجاريا آخرا متنوعا يفي بكل احتياجات الأسرة ابتداء من الأنشطة الغذائية والملابس المستعملة والجاهزة والأقمشة وتجهيزات المنازل وغيرها.



محافظ بورسعيد

ووجه "المحافظ" خلال تفقده الأعمال الإنشائية بالإسراع فى معدلات التنفيذ، لافتا إلى أن المول سيقام علي مساحة ١٦ ألف م بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك، مشيرا إلى أن المول سيتم افتتاحه مع نهاية العام الحالي ولن يسمح بعدها بأي نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول لإحداث الرواج المطلوب لعدد ٥١٤ محلًا سيضمها المول.



منطقة جذب سياحي

وأكد "المحافظ" أن المول الجديد سيكون منطقة جذب سياحي ومزار لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفية وتوفير الراحة للزائرين حيث سيكون هناك عشر سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة على طول المول وكافيهات داخل المول لخدمة الزوار وست سلالم كهربائية وأربعة مصاعد أخرى لخدمة المتردين لسهولة التنقل بين الدور الأول والأرضي بالمول.