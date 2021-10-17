Advertisements

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء أحدث مول للبالة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:13 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
شيماء الريس
تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير ومعدلات العمل الجارية فى إنشاء أحدث مول تجاري لتجارة الملابس المستعملة إضافة إلى 17 نشاطا تجاريا آخرا متنوعا يفي بكل احتياجات الأسرة ابتداء من الأنشطة الغذائية والملابس المستعملة والجاهزة والأقمشة وتجهيزات المنازل وغيرها.

محافظ بورسعيد
ووجه "المحافظ" خلال تفقده الأعمال الإنشائية بالإسراع فى معدلات التنفيذ، لافتا إلى أن المول سيقام علي مساحة ١٦ ألف م بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك، مشيرا إلى أن المول سيتم افتتاحه مع نهاية العام الحالي ولن يسمح بعدها بأي نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول لإحداث الرواج المطلوب لعدد ٥١٤ محلًا سيضمها المول.

منطقة جذب سياحي 
وأكد "المحافظ" أن المول الجديد سيكون منطقة جذب سياحي ومزار لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفية وتوفير الراحة للزائرين حيث سيكون هناك عشر سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة على طول المول وكافيهات داخل المول لخدمة الزوار وست سلالم كهربائية وأربعة مصاعد أخرى لخدمة المتردين لسهولة التنقل بين الدور الأول والأرضي بالمول.
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء أحدث مول للبالة
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء أحدث مول للبالة
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء أحدث مول للبالة
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء أحدث مول للبالة
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء أحدث مول للبالة
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء أحدث مول للبالة

الكلمات المفتاحية

محافظ بورسعيد عادل الغضبان بورسعيد الملابس المستعملة البالة

أخبار تهمك

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

منتخب مصر يترقب.. موعد قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

منذ 35 دقيقة

عاجل.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالطة سراي أمام قونيا سبور (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

نجم ريال مدريد في طريقه إلى آرسنال

منذ 33 دقيقة

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي يثير أزمة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف أهم لاعب في الزمالك

منذ ساعة و نصف

وسط مفاجآت.. تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ثلث ساعة

العقوبة المتوقعة على حازم إمام في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ يوم

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

بلاغات إلى النائب العام ضد اتحاد الكرة تتضمن مخالفات مالية وإدارية

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد: منطقة سوق البالة الجديدة ستكون جاذبة للزائرين

حجز بضاعة مهربة بقيمة 102 ألف دينار

مليون و600 ألف ريال تنتظر الفائزين في أضخم مسابقات "غرفة الطائف"

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مول الفرما

بورسعيد عاصمة الثقافة بمصر تشهد رواج سياحي من مختلف المحافظات

بدء إنشاء أحدث مول للملابس المستعملة في بورسعيد (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

الأهلي يتحرك لخطف أهم لاعب في الزمالك

عاجل.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالطة سراي أمام قونيا سبور (فيديو)

03:07 م

نجم ريال مدريد في طريقه إلى آرسنال

04:30 م

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

بلاغات إلى النائب العام ضد اتحاد الكرة تتضمن مخالفات مالية وإدارية

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements