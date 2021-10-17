محافظ بورسعيد يستجيب لمطلب تجار البالة بإعطائهم مهلة حتى يناير المقبل لإزالة السوق

خلال تفقده سير العمل فى إنشاء مول الملابس المستعملة بحى العرب، حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد على لقاء تجار ملابس البالة المستعملة، واستجاب المحافظ خلال لقائة مع التجار لمطلبهم باعطائهم مهلة حتي شهر يناير لإزالة التعديات والاشغالات من السوق.



وأكد المحافظ أنه يجري العمل في إنشاء مول جديد لمحلات البالة وأن المول الجديد سيكون منطقة جذب سياحي ومزار لزوار المدينة وأبنائها بما يضمة من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين حيث سيكون هناك عشر سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة علي طول المول وكافيهات داخل المول لخدمة الزوار وست سلالم كهربائية وأربعة مصاعد أخرى لخدمة المترددين لسهولة التنقل بين الدور الأول والأراضي بالمول.



وطالب المحافظ التجار التعاون في تشغيل المول وأحداث الرواج المطلوب منه بعدم اللجوء لتأجير المحلات من الباطن أو محاولة المتاجرة بها بالبيع أو غيره لأنه لن يتم السماح بذلك تحت أي ظرف من الظروف.



ووجه التجار الشكر للمحافظ على جهوده لإقامة الأسواق المجمعة لخدمة جميع طوائف التجار، والتي أحدثت نقلة نوعية تفردت بها بورسعيد على مستوى الجمهورية بأسواقها الحضارية.