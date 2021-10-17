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قبضها بالدولار.. 14 وظيفة متاحة للعمل من البيت

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:16 م
العمل المنزلي
العمل المنزلي

قامت عدة بنوك، بإتاحةخدمات الصراف الآلي "drive thru ATM"، والتي ستتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم المالية، عبر الماكينة ودون الحاجة لخروج العميل من السيارة، في إطار سعي البنوك لتقديم أفضل خدمة مصرفية والتسهيل على عملاها.

وتخطط البنوك لنشر هذا النوع من الماكينات في اماكن آخرى خلال الفترة المقبلة، ضمن استراتيجيتهم للانتشار والتوسع في أنحاء الجمهورية، ولتحقيق التحول الرقمي في الخدمات البنكية كافة.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، البنوك التي تتيح خدمة "drive thru ATM"، واماكن تواجدها، وفقاً لخريطة الانتشار التي أعلنها كل بنك، وهي كالتالي:-

بنك SAIB
أتاح بنك SAIB، خدمة "drive thru ATM"، للتسهيل على عملائه إنجاز معاملاتهم المالية، عن طريق الماكينة، دون الحاجة للخروج من السيارة، وذلك في إطار سعي البنك لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه، وأوضح البنك أن ماكينة "drive thru ATM"، تتواجد في التجمع الخامس.

بنك QNB الأهلي
أعلن بنك QNB عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إضافة جديدة لماكينات الصراف الآلي الخاصة به، والتي تساعد العملاء على تجربة فريدة، لإجراء المعاملات المصرفية، باستخدام الصراف الآلي من السيارة الخاصة بالعميل، للمحافظة على مسافة آمنة دون الاختلاط بالعملاء الآخرين، وذلك حرصا على ابتكار الحلول المصرفية، الآمنة للوقاية من كورونا، وأوضح البنك أن ماكينة الصراف الآلي تتواجد في بنزينة "chillout"، أمام جاليريا 40، بمدينة 6 أكتوبر، المحور المركزي.

بنك مصر
كما وفر بنك مصر أول ماكينة "drive thru ATM" للصرف الآلي من بنك مصر، فى ساوث بارك مدينتي، للحصول على كل الخدمات البنكية من خلالها بسهولة على مدار 24 ساعة يومياً.

بنك CIB
أعلن البنك التجاري الدولي عبر صفحته الرسمية، عن إتاحة خدمة "The Drive by Waterway" في التجمع الخامس، والتي تمكن العميل من استخدامها من داخل السيارة، وذلك في إطار تحقيق التحول الرقمي في الخدمات البنكية كافة.

بنك أبو ظبي التجاري
أعلن بنك أبو ظبي التجاري، عن إتاحة إمكانية سحب الأموال، من داخل السيارة من خلال ماكينة الصراف الآلي "drive thru ATM"، المتواجدة في محطة وقود "chillout"، على طريق المشير طنطاوي ـ التجمع.

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