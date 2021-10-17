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نجم ريال مدريد في طريقه إلى آرسنال

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:30 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن آرسنال الإنجليزي يستهدف التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني من أجل تعويض رحيل نجم الفريق الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

وأشارت شبكة  Fichajesالإسبانية إلى أن عقد لاكازيت مع آرسنال ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وقد ارتبط بالعديد من الأندية أبرزها إنتر ميلان وميلان الإيطاليين وإشبيلية وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن آرسنال حدد اسم النجم الصربي لوكا يوفيتش ليحل محل لاكازيت في حالة رحيله.

وألمحت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد لن يمانع من رحيل يوفيتش لأنه لا يحظى بثقة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد كما أن النجم الصربي الشاب فشل في إثبات نفسه مع الملكي.

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