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الصحة تكشف لـ"الفجر" عن المحصلة الأولية للتأمين الطبي بمهرجان الجونة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:18 م
جانب من التأمين الطبي
جانب من التأمين الطبي
منى صموئيل
كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، عن المحصلة الأولية لما حققته فرق الوزارة، حتى مساء أمس السبت، في مهمتهم الخاصة بالتأمين الطبي للحاضرين في مهرجان الجونة السينمائي.

متحدث الصحة 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن معمل تحليل الPCR، التابع للوزارة في الجونة، قام بسحب 93 عينة، كما تم تسجيل بيانات وتطعيم 332 باللقاحات المضاد لفيروس كورونا، مضيفا أن العيادات المتنقلة قدمت خدماتها لـ 333 من للضيوف والعمال والقائمين على المهرجان، فيما قدمت فرق التواصل المجتمعي خدمات التوعية ووزعت المطهرات والكمامات على نحو 1450 من المتواجدين في الجونة.

وكان "مجاهد"، قد أوضح أن خطة التأمين الطبي لمهرجان الجونة هذا العام، تشمل تأمين أماكن إقامة فعاليات المهرجان، والفنادق الـ17 المخصصة لإقامة الضيوف، وأماكن تجمع الجمهور، لضمان تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا طوال فترة انعقاد المهرجان خلال الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر 2021.

خطة التأمين الطبي لمهرجان الجونة
وأشار "مجاهد" إلى أن خطة التأمين الطبي لمهرجان الجونة السينمائي تقوم على وضع عدة أكشاك توعوية في أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات، لتتولى توزيع المستلزمات الوقائية، وتقديم خدمات الإسعافات الأولية وقياس الضغط والسكر ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى تخصيص 11 عيادة متنقلة تضم أطباء وتمريض، وتتمركز في أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات، لتقدم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة، ويتم تزويدها بأدوية في مختلف التخصصات الطبية ومسكنات للآلام، علاوة على أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا.

وتابع أن خطة تأمين مهرجان الجونة، تتضمن تخصيص عيادة لسحب عينات الدم لعمل تحليل PCR لغير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلى جانب عمل التحليلات لضيوف المهرجان قبل العودة إلى بلادهم، بالإضافة إلى توفير مركز تطعيم في مدينة الجونة لتطعيم من لم يسبق لهم الحصول على اللقاح سواء جرعة أولى أو ثانية بالمجان.

ونوه "مجاهد" إلى أن فريق قطاع الطب الوقائي قام بسحب عينات من المياه والأغذية في الفنادق والمنشآت التي تقدم أي مواد غذائية قبل انطلاق المهرجان، إلى جانب الإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتحديد الأعداد المسموح بها داخل جميع القاعات التي ستقام بها الفعاليات.

ولفت إلى تحديد مواقع تمركز عدد 7 سيارات إسعاف وسيارة ذاتية التعقيم، وتخصيص مراكز للتسجيل لتلقي لقاحات كورونا، مزودة بالتابلت في كافة فنادق الجونة طوال فترة انعقاد المهرجان، مع تخصيص مركز لتلقي اللقاح، يحتوي على عيادتين لتسهيل حصول ضيوف المهرجان على اللقاح، على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 6 مساء.

وقال الدكتور خالد مجاهد، إنه تم تخصيص 10 وسائل انتقال تحمل شعار وزارة الصحة والسكان، لنقل الزوار من الفنادق بعد إتمام عملية التسجيل لتلقي اللقاح في مركز التطعيم ثم العودة إلى الفندق مجددًا، وبينهم سيارات "جولف" ملصق عليها شعار وزارة الصحة والسكان، وتضم فرق طبية، تجوب أنحاء الجونة وأماكن الازدحام أو التكدس لتقديم خدمات طبية عاجلة أو طوارئ وإسعافات أولية.
الصحة تكشف لـ"الفجر" عن المحصلة الأولية للتأمين الطبي بمهرجان الجونة
الصحة تكشف لـ"الفجر" عن المحصلة الأولية للتأمين الطبي بمهرجان الجونة
الصحة تكشف لـ"الفجر" عن المحصلة الأولية للتأمين الطبي بمهرجان الجونة
الصحة تكشف لـ"الفجر" عن المحصلة الأولية للتأمين الطبي بمهرجان الجونة
الصحة تكشف لـ"الفجر" عن المحصلة الأولية للتأمين الطبي بمهرجان الجونة
الصحة تكشف لـ"الفجر" عن المحصلة الأولية للتأمين الطبي بمهرجان الجونة

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