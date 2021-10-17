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مواطنة بريطانية توجه رسالة شكر لوزارة الصحة من مهرجان الجونة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:20 م
مواطنة بريطانية
مواطنة بريطانية
منى صموئيل
وجهت مواطنة بريطانية رسالة شكر لوزارة الصحة والسكان، بعد تلقيها الخدمة الطبية في العيادة المتنقلة التابعة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة، والمتمركزة داخل مدينة الجونة لخدمة ضيوف مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت المواطنة البريطانية إنها سعيدة بزيارتها لعيادة صحة المرأة وإجراء الفحص الدوري الخاص بها، مؤكدة أنها تأثرت بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة في مدينة الجونة، حيث تلقت خدمة ممتازة من خلال عيادة صحة المرأة، قائلة: «سعيدة جدًا، وبالتأكيد كل شئ عظيم، شكرًا لهذه العيادة الرائعة».

وكان الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، قد صرح أن خطة التأمين الطبي لمهرجان الجونة هذا العام، تشمل تأمين أماكن إقامة فعاليات المهرجان، والفنادق الـ17 المخصصة لإقامة الضيوف، وأماكن تجمع الجمهور، لضمان تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا طوال فترة انعقاد المهرجان خلال الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر 2021.

وأشار «مجاهد» إلى أن خطة التأمين الطبي لمهرجان الجونة السينمائي تقوم على وضع عدة أكشاك توعوية في أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات، لتتولى توزيع المستلزمات الوقائية، وتقديم خدمات الإسعافات الأولية وقياس الضغط والسكر ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى تخصيص 11 عيادة متنقلة تضم أطباء وتمريض، وتتمركز في أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات، لتقدم خدمات مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة، ويتم تزويدها بأدوية في مختلف التخصصات الطبية ومسكنات للآلام، علاوة على أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا.


وتابع أن خطة تأمين مهرجان الجونة، تتضمن تخصيص عيادة لسحب عينات الدم لعمل تحليل PCR لغير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلى جانب عمل التحليلات لضيوف المهرجان قبل العودة إلى بلادهم، بالإضافة إلى توفير مركز تطعيم في مدينة الجونة لتطعيم من لم يسبق لهم الحصول على اللقاح سواء جرعة أولى أو ثانية بالمجان.

ونوه «مجاهد» إلى أن فريق قطاع الطب الوقائي قام بسحب عينات من المياه والأغذية في الفنادق والمنشآت التي تقدم أي مواد غذائية قبل انطلاق المهرجان، إلى جانب الإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتحديد الأعداد المسموح بها داخل جميع القاعات التي ستقام بها الفعاليات.

ولفت إلى تحديد مواقع تمركز عدد 6 سيارات إسعاف وسيارة ذاتية التعقيم، وتخصيص مراكز للتسجيل لتلقي لقاحات كورونا، مزودة بالتابلت في كافة فنادق الجونة طوال فترة انعقاد المهرجان، مع تخصيص مركز لتلقي اللقاح، يحتوي على عيادتين لتسهيل حصول ضيوف المهرجان على اللقاح، على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 6 مساء.

وقال الدكتور خالد مجاهد، إنه تم تخصيص 10 وسائل انتقال تحمل شعار وزارة الصحة والسكان، لنقل الزوار من الفنادق بعد إتمام عملية التسجيل لتلقي اللقاح في مركز اللقاح المحول إليه ثم العودة إلى الفندق مجددًا، مع نشر عدد 6 سيارات "جولف" ملصق عليها شعار وزارة الصحة والسكان، وتضم فرق طبية، تجوب أنحاء الجونة وأماكن الازدحام أو التكدس لتقديم خدمات طبية عاجلة أو طوارئ وإسعافات أولية.

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مواطنة بريطانية تشكر وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية جونة الجونه السينمائي

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