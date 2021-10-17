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أحمد العوضي يؤدي تمارين شاقة في حجرة الكيك بوكسينج

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:38 م
أحمد العوضي
أحمد العوضي
إسراء عبدالفتاح
نشر الفنان أحمد العوضي، فيديو جديد له، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد العوضي، في الفيديو وهو يقوم بتمرينات شاقة من داخل حجرة الكيك بوكسينج، دون التعليق على الفيديو، واكتفى بوضع بعض الرموز التعبيرية على المنشور.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي، كان مسلسل"اللي ملوش كبير"، بطولة ياسمين عبد العزيز وخالد الصاوي وعايدة رياض ودينا فؤاد وأحمد صادق وأحمد الرافعي وإيمان السيد وأحمد سعيد عبد الغني ومحمود حافظ وفتوح أحمد.

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