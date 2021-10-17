مدير تعليم الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

ذكرى المولد النبوي

كما تقدم وكيل تعليم الفيوم بالتهنئة لأولياء الأمور وجميع العاملين بقطاع التعليم ومجلس الأمناء ونقابة معلمي الفيوم، وشعب الفيوم العظيم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف داعيا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار.