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مدير تعليم الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:23 م
الدكتور أكرم حسن
الدكتور أكرم حسن
الفيوم : ريهام على
تقدم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجميع القيادات التنفيذية والأمنية والتعليمية بالمحافظة وأبنائه الطلاب والطالبات بالفيوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. 

ذكرى المولد النبوي
كما تقدم وكيل تعليم الفيوم بالتهنئة لأولياء الأمور وجميع العاملين بقطاع التعليم ومجلس الأمناء ونقابة معلمي الفيوم، وشعب الفيوم العظيم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف داعيا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار.

وكيل تعليم الفيوم 
واختتم: "حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وكل عام وأنتم بخير".

الكلمات المفتاحية

ذكرى المولد النبوي الشريف ذكرى المولد النبوي تعليم الفيوم الفيوم الدكتور أكرم حسن

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