مدير تعليم الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

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مدير تعليم الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:23 م
الفيوم : ريهام على
تقدم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجميع القيادات التنفيذية والأمنية والتعليمية بالمحافظة وأبنائه الطلاب والطالبات بالفيوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
ذكرى المولد النبوي
كما تقدم وكيل تعليم الفيوم بالتهنئة لأولياء الأمور وجميع العاملين بقطاع التعليم ومجلس الأمناء ونقابة معلمي الفيوم، وشعب الفيوم العظيم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف داعيا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار.
وكيل تعليم الفيومواختتم: "حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وكل عام وأنتم بخير".