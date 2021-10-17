منتخب مصر يترقب.. موعد قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

تقترب قرعة الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، الذي ستحدد المواجهات الخمس للمنتخبات المشاركة في المرحلة النهائية من تصفيات المونديال.

وكشفت صحيفة «المنتخب المغربي» عن موعد القرعة، في الفترة بين أول ديسمبر وحتى يوم 18 ديسمبر المقبل، وذلك عقب نهاية دور المجموعات من تصفيات المونديال.

وحدد الكاف هذا الموعد لتكون القرعة بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر نوفمبر، وتكون أنتهت التصفيات في منتصف شهر نوفمبر القادم.

ويوجد منتخبين فقط من أصل 10 منتخبات تأهلوا بشكل رسمي للدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، هم منتخبا المغرب والسنغال.

وتقترب أربع منتخبات من التأهل للدور النهائي، هم منتخب تونس، ومصر، والجزائر، ونيجيريا.

ويتنافس كوت ديفوار والكاميرون عن التأهل عن منتخبات المجموعة الرابعة، ومنافسة شارسة بين مالي وأوغندا في المجموعة الخامسة، إما عن المجموعة السابعة ينتافس جنوب أفريقيا وغانا، وتكون المجموعة العاشرة في حيرة بين تنزانيا وبنين والكونغو الديمقراطية ومدغشقر.

وسيتم تقسيم المنتخبات العشرة إلى تصنيفين يلعب منتخب من التصنيف الأول مع آخر في التصنيف الثاني، في مواجهتين الذهاب والإياب ويتأهل الفائز منهما لكأس العالم.