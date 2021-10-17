Advertisements

منتخب مصر يترقب.. موعد قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:28 م
منتخب مصر
منتخب مصر
هايدي يسري

تقترب قرعة الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، الذي ستحدد المواجهات الخمس للمنتخبات المشاركة في المرحلة النهائية من تصفيات المونديال.

وكشفت صحيفة «المنتخب المغربي» عن موعد القرعة، في الفترة بين أول ديسمبر وحتى يوم 18 ديسمبر المقبل، وذلك عقب نهاية دور المجموعات من تصفيات المونديال.

وحدد الكاف هذا الموعد لتكون القرعة بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر نوفمبر، وتكون أنتهت التصفيات في منتصف شهر نوفمبر القادم.

ويوجد منتخبين فقط من أصل 10 منتخبات تأهلوا بشكل رسمي للدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، هم منتخبا المغرب والسنغال.

وتقترب أربع منتخبات من التأهل للدور النهائي، هم منتخب تونس، ومصر، والجزائر، ونيجيريا.

ويتنافس كوت ديفوار والكاميرون عن التأهل عن منتخبات المجموعة الرابعة، ومنافسة شارسة بين مالي وأوغندا في المجموعة الخامسة، إما عن المجموعة السابعة ينتافس جنوب أفريقيا وغانا، وتكون المجموعة العاشرة في حيرة بين تنزانيا وبنين والكونغو الديمقراطية ومدغشقر.

وسيتم تقسيم المنتخبات العشرة إلى تصنيفين يلعب منتخب من التصنيف الأول مع آخر في التصنيف الثاني، في مواجهتين الذهاب والإياب ويتأهل الفائز منهما لكأس العالم.

الكلمات المفتاحية

مونديال 2022 منتخب مصر مصر قرعة تصفيات إفريقيا

أخبار تهمك

عاجل.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالطة سراي أمام قونيا سبور (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغات إلى النائب العام ضد اتحاد الكرة تتضمن مخالفات مالية وإدارية

منذ ساعة و 21 دقيقة

العقوبة المتوقعة على حازم إمام في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ يوم

وسط مفاجآت.. تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يثير أزمة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

منتخب مصر يترقب.. موعد قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

منذ 37 دقيقة

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتحرك لخطف أهم لاعب في الزمالك

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ يوم

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

نجم ريال مدريد في طريقه إلى آرسنال

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد تصنيف الفيفا.. تعرف على المجموعة المُحتملة لمنتخب مصر في تصفيات مونديال 2022 ‏

موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

قبل قرعة تصفيات مونديال 2022.. التاريخ الكامل لمنتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

فيفا يحدد موعد إجراء قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022

الإعلان عن نتائج قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022

14 منتخباً عربياً يتنافسون بالدوحة لحصد سبع بطاقات مؤهلة إلى بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

الأهلي يتحرك لخطف أهم لاعب في الزمالك

عاجل.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالطة سراي أمام قونيا سبور (فيديو)

03:07 م

نجم ريال مدريد في طريقه إلى آرسنال

04:30 م

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

بلاغات إلى النائب العام ضد اتحاد الكرة تتضمن مخالفات مالية وإدارية

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements