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تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (7000) طن بضائع و(367) شاحنة وشملت حركة الواردات (3100) طن بضائع و(190) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (3900) طن بضائع و(177) شاحنة .

وشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان . 

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