موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم السبت في الدوري الإسباني

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره فالنسيا، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره فالنسيا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.





ويحتل فالنسيا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، يليه برشلونة في المركز التاسع، وكلاهما يملك 12 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD4، وbeIN sports 1 HD Premium.