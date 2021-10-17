Advertisements

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم السبت في الدوري الإسباني

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:37 م
برشلونة ضد فالنسيا
برشلونة ضد فالنسيا
محمد الدمتناوي
يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره فالنسيا، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره فالنسيا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.

ويحتل فالنسيا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، يليه برشلونة في المركز التاسع، وكلاهما يملك 12 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD4، وbeIN sports 1 HD Premium.

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا مباراة برشلونة ضد فالنسيا برشلونة ضد فالنسيا

أخبار تهمك

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ يوم

وسط مفاجآت.. تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالطة سراي أمام قونيا سبور (فيديو)

منذ ساعتين

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

العقوبة المتوقعة على حازم إمام في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يثير أزمة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ يوم

بلاغات إلى النائب العام ضد اتحاد الكرة تتضمن مخالفات مالية وإدارية

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

منتخب مصر يترقب.. موعد قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

منذ 41 دقيقة

نجم ريال مدريد في طريقه إلى آرسنال

منذ 39 دقيقة

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يتحرك لخطف أهم لاعب في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

الأهلي يتحرك لخطف أهم لاعب في الزمالك

عاجل.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالطة سراي أمام قونيا سبور (فيديو)

03:07 م

نجم ريال مدريد في طريقه إلى آرسنال

04:30 م

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

وسط مفاجآت.. تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

04:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements