محافظ بني سويف يوجه باستمرار التسهيلات المقدمة لمبادرة "مشروعك"

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، باستمرار الجهود والتسهيلات التي تقدمها المحافظة لمبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك".



محافظة بني سويف

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن توجيهات المحافظ تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من المشروع الذي يعتبر من الخطوات النوعية والتي تقدمها الدولة منذ عام 2015 للدفع بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها وزارات وأجهزة الدولة المعنية في إطار توجيهات القيادة السياسية.



محافظ بني سويف

وأشار محافظ بني سويف، بحسب البيان، إلى زيادة الدور الذي يقوم به المشروع بالمحافظة والذي يتم تنفيذه تحت رعاية وإشراف وزارة التنمية المحلية ويشارك في المشروع عدد من البنوك الوطنية هم: "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وبنك الإسكان والتعمير".



قروض تمويل مشروعك

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي للمبادرة التي تشرف عليها، وتقوم بالتنسيق بين الجهات المعنية، إدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة، حيث أشارت "نهي محمد" مدير المشروع، في تقريرها، إلى أن منذ بدء المبادرة بالمحافظة، تم تقديم 14657 طلبا للحصول على قروض تمويل، وتم رفض 903 طلبات لعدم استيفاء الشروط والدراسات والاشتراطات وعدم الجدية.



وأشارت مدير المشروع، إلى أنه يوجد حاليا 481 طلبا تحت الدراسة، حيث تم تنفيذ 13 ألفا و273 طلبًا بتكلفة وصلت إلى مليار و704 مليون و371 ألف جنيهًا لتصل فرص العمل التي تم توفيرها والمستهدفة إلى أكثر من 20 ألف فرصة عمل وذلك في الفترة من مايو 2015 وحتى 15 أكتوبر الجاري.



تمويل المشروعات

وأوضحت "نهى" أن الزيادة في تمويل المشروعات وصلت خلال أسبوع واحد فقط في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري إلى 12 مليون و791 ألف جنيه، وذلك يرجع للمتابعة الأسبوعية للمحافظ وتوجيهاته المستمرة بالتعامل الفعال في هذا الشأن بجانب الاجتماعات المتكررة التي يترأسها المحافظ أو ينيب فيها اللواء جمال مسعود السكرتير العام لتذليل كافة المعوقات الطارئة التي تشهد حضور المختصين وممثلي البنوك المعنيين.



