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وسط مفاجآت.. تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:41 م
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره فريق فالنسيا، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره فالنسيا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.

ويحتل فالنسيا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، يليه برشلونة في المركز التاسع، وكلاهما يملك 12 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: مينجويزا، بيكيه، جارسيا، ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، جافي.

خط الهجوم: كوتينيو، ممفيس ديباي، أنسو فاتي.

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