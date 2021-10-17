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السعودية تعلن تشغيل الطاقة الاستيعابية الكاملة للمطارات بالمملكة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
وكالات


أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة ابتداءً من اليوم.

وأوضحت الهيئة- في تعميم لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد- أنه سيتم استخدام كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة لتشغيل الرحلات المحلية والدولية، كما سيتم الاستمرار في التأكد من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".

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