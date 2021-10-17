السعودية تعلن تشغيل الطاقة الاستيعابية الكاملة للمطارات بالمملكة









أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة ابتداءً من اليوم.





وأوضحت الهيئة- في تعميم لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد- أنه سيتم استخدام كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة لتشغيل الرحلات المحلية والدولية، كما سيتم الاستمرار في التأكد من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".