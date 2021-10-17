مجددا.. البرلمان العربي يدعم مصر والسودان في قضية سد النهضة

أكد البرلمان العربي أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددًا على رفضه المساس به بأي شكل من الأشكال.

وطالب البرلمان العربي في بيان اليوم صادر عن جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، إثيوبيا بعدم القيام بأية إجراءات أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان وتزيد من تعقيد الأزمة، داعيًا إياها للانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المسار الأفريقي التفاوضي بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.

كما أكد تضامنه ووقوفه التام مع مصر والسودان ودعمهما في حماية أمنهما المائي ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل.