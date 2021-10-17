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"القومي للحوكمة" ينظم ويبينار "الطاقة المتجددة والمستدامة في أفريقيا"

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر

نظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويبينار بعنوان" الطاقة المتجددة والمستدامة فى أفريقيا"، بمشاركة 17 دولة أفريقية، وبحضور الدكتورة حنان رزق مدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا "تنمية".

وقالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - في تصريحات بهذه المناسبة - إن عقد (الويبينار) يأتي في ضوء ما تهدف إليه رؤية مصر 2030 من بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع في إطار التنمية المستدامة، حيث تلعب الطاقة المتجددة دورا محوريا فى ذلك، مشيرة إلى أن الويبينار تضمن عرضا تقديميا ناقش ماهية الطاقة المتجددة وفوائد الحصول عليها على المدى الطويل.

كما تم عرض أنواع مختلفة من تقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، علاوة على تقييم وعرض نمو كل نوع من أنواع الطاقة المتجددة في العقد الماضي، بما في ذلك الموارد الطبيعية المحتملة لمصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا، كما تم مناقشة أمثلة على الابتكارات المتعلقة بالطاقة المتجددة، بما في ذلك المشاريع الأخيرة التي تم تنفيذها مع شركاء من نيجيريا ومصر.

من جهتها، نوهت الدكتورة حنان رزق مدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا "تنمية" بأن مصر شاركت في هذا الويبينار لأول مرة، وأنه خلال الجلسة التي أدارتها عقب انتهاء الويبينار تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات تمثلت في أهمية دور مجلس النواب في سن التشريعات والقوانين التي تشجع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، زيادة استخدام الطاقة الشمسية في إفريقيا، وأن تكون للدول الأفريقية الأولوية في استخدام الطاقة المتجددة، وإيجاد طريقة ملائمة للميزانية لإنتاج الطاقة المتجددة في إفريقيا.

وتابعت رزق أنه يجب وضع خطة أفريقية لإنتاج الطاقة المستدامة في القارة، وتطبيق القوانين لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة مستقبل الطاقة المتجددة في أفريقيا في الاتحاد الإفريقي، ودراسة أكثر أنواع الطاقة المتجددة فعالية ومعرفة كيف يمكن تنفيذها في إفريقيا، ويجب إيجاد طريقة فعالة لاستخدام الأنواع المختلفة من الطاقة المتجددة الموجودة لدينا في أفريقيا. شارك في الويبينار 45 مشاركا من 17 دولة أفريقية منهم مشاركون من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، طلاب ببرنامج هندسة الطاقة المتجددة، ممثلون عن وزارات الخارجية، العدل، الزراعة، الاتصالات المصرية، أكاديميون، طلاب جامعات، ممثلو بعض المحافظات المصرية، عضو برلمان من جنوب السودان، إلى جانب مشاركة ممثلي بعض المؤسسات الحكومية في مصر وأفريقيا، بنسبة مشاركة 38% من الذكور، 62% من الإناث.

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