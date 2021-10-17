"القومي للحوكمة" ينظم ويبينار "الطاقة المتجددة والمستدامة في أفريقيا"





نظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويبينار بعنوان" الطاقة المتجددة والمستدامة فى أفريقيا"، بمشاركة 17 دولة أفريقية، وبحضور الدكتورة حنان رزق مدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا "تنمية".





وقالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - في تصريحات بهذه المناسبة - إن عقد (الويبينار) يأتي في ضوء ما تهدف إليه رؤية مصر 2030 من بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع في إطار التنمية المستدامة، حيث تلعب الطاقة المتجددة دورا محوريا فى ذلك، مشيرة إلى أن الويبينار تضمن عرضا تقديميا ناقش ماهية الطاقة المتجددة وفوائد الحصول عليها على المدى الطويل.





كما تم عرض أنواع مختلفة من تقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، علاوة على تقييم وعرض نمو كل نوع من أنواع الطاقة المتجددة في العقد الماضي، بما في ذلك الموارد الطبيعية المحتملة لمصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا، كما تم مناقشة أمثلة على الابتكارات المتعلقة بالطاقة المتجددة، بما في ذلك المشاريع الأخيرة التي تم تنفيذها مع شركاء من نيجيريا ومصر.





من جهتها، نوهت الدكتورة حنان رزق مدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا "تنمية" بأن مصر شاركت في هذا الويبينار لأول مرة، وأنه خلال الجلسة التي أدارتها عقب انتهاء الويبينار تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات تمثلت في أهمية دور مجلس النواب في سن التشريعات والقوانين التي تشجع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، زيادة استخدام الطاقة الشمسية في إفريقيا، وأن تكون للدول الأفريقية الأولوية في استخدام الطاقة المتجددة، وإيجاد طريقة ملائمة للميزانية لإنتاج الطاقة المتجددة في إفريقيا.



