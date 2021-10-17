إلهام شاهين تنشر صورًا من فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عدة صور لها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت إلهام شاهين في الصور برفقة الفنانة ليلى علوي، والمخرجة إيناس الدغيدي، في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي.



ومن المقرر أن يعرض مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأحد، الفيلم المصري "ريش" بمركز الجونة للمؤتمرات، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.



فيلم "ريش" بطولة دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو واخراج عمر الزهيري.



