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تدشين مبادرة "الأنيميا والتقزم" للمرحلة الابتدائية بمدارس الفيوم (صور)

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:49 م
جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
الفيوم : ريهام على
عقد اليوم الأحد، اجتماع تنسيقي بين مديرية الصحة بالفيوم، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل الوزارة، وهيئة التأمين الصحي بالفيوم لتدشين مبادرة "الأنيميا والتقزم" للمرحلة الابتدائية والتي بدأت من اليوم، لفحص جميع طلاب المرحلة الابتدائية.

صحة الفيوم
وتم التأكد من توفير المستلزمات والأجهزة اللازمة للفحص والقياسات والتأكد من توزيع الفرق علي المدارس بخطة عمل مسبقه الأعداد على ٤٦٥ ألف تلميذ مستهدف.

مبادرة "الأنيميا والتقزم"
وسينفذ التأمين الصحى المبادرة فى مدارس البندر بينما تنفذ الصحة فى المراكز والقرى.

تدشين مبادرة "الأنيميا والتقزم" للمرحلة الابتدائية بمدارس الفيوم (صور)
تدشين مبادرة "الأنيميا والتقزم" للمرحلة الابتدائية بمدارس الفيوم (صور)
تدشين مبادرة "الأنيميا والتقزم" للمرحلة الابتدائية بمدارس الفيوم (صور)
تدشين مبادرة "الأنيميا والتقزم" للمرحلة الابتدائية بمدارس الفيوم (صور)
تدشين مبادرة "الأنيميا والتقزم" للمرحلة الابتدائية بمدارس الفيوم (صور)
تدشين مبادرة "الأنيميا والتقزم" للمرحلة الابتدائية بمدارس الفيوم (صور)
تدشين مبادرة "الأنيميا والتقزم" للمرحلة الابتدائية بمدارس الفيوم (صور)
تدشين مبادرة "الأنيميا والتقزم" للمرحلة الابتدائية بمدارس الفيوم (صور)

الكلمات المفتاحية

مديرية الصحة بالفيوم مبادرة الأنيميا والتقزم صحة الفيوم الفيوم

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