تدشين مبادرة "الأنيميا والتقزم" للمرحلة الابتدائية بمدارس الفيوم (صور)

صحة الفيوم





مبادرة "الأنيميا والتقزم"

وسينفذ التأمين الصحى المبادرة فى مدارس البندر بينما تنفذ الصحة فى المراكز والقرى.





عقد اليوم الأحد، اجتماع تنسيقي بين مديرية الصحة بالفيوم، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل الوزارة، وهيئة التأمين الصحي بالفيوم لتدشين مبادرة "الأنيميا والتقزم" للمرحلة الابتدائية والتي بدأت من اليوم، لفحص جميع طلاب المرحلة الابتدائية.وتم التأكد من توفير المستلزمات والأجهزة اللازمة للفحص والقياسات والتأكد من توزيع الفرق علي المدارس بخطة عمل مسبقه الأعداد على ٤٦٥ ألف تلميذ مستهدف.