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طبيبة مصرية تكتشف مرضا وراثيا جديدا.. وجامعة كاليفورنيا تطلق اسمها عليه (فيديو)
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:49 م
رقية جمال
كشفت الدكتورة مها زكي، رئيس قسم الوراثة الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، تفاصيل اكتشافها مرضًا وراثيًا جديدًا والذي أطلقت جامعة كاليفورنيا اسمها عليه "متلازمة زكي".
وقالت "مها زكي"، خلال حوارها عبر "زووم" مع برنامج ":السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إن المرض عبارة عن متلازمة وراثية ذات صفة متنحية أي أن الأب والام يحملوا المرض وهم بصحة، ولكن أبناءهم مصابين، موضحة أن هناك عائلة مصرية جاءت إليها عام 2011 كان لديهم طفلين مرضى وكانوا يتمنوا انجاب طفل سليم ويريدوا معرفة تفاصيل مرض طفليهم.
وتابعت رئيس قسم الوراثة الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن المتلازمة عبارة عن صغر حجم الرأس ويكون جسم الطفل المصاب قصير، وهناك تشوهات في شكل الوجه والعين والكلي والقلب والمخ وأصابع القدم، لافتة إلى أنها شعرت أن هذا المرض جديد، وتحدثت مع طبيب أمريكي تعمل معه منذ فترة أن هذه المتلازمة جديدة وربما تكون يتم الإصابة به في تكوين في الجنين، ولذا أطلق عليها متلازمة زكي، مشيرة إلى أنه تم إجراء دراسات وأبحاث على المرض وأثبتت صحة توقعها أنه يصيب الطفل جنين.
ونوهت، بأن هذا المرض شائع ويوجد في أكثر من دولة، وأغلب حالة الإصابة يكون بسبب كون الأب والأم أقارب، مشددة على أن زواج الأقارب يزيد 100 مرة أكثر الوراثة، ولا يمكن تشخيص المرض إلا حال كان هناك شخص في العائلة مصاب بالمرض، ويمكن لطبيب النساء متابعة الحمل لاكتشاف أي تشوهات تحدث، موضحة أن هناك اكتشافا لدواء جديد لهذا المرض تم تجربته على حيوانات التجارب، وتم منح العلاج لجنين الفأر وولد بدون إعاقة بنسبة 78%، وسيتم تجربته فيما بعد على المرض من البشر، وهذا سبب إعادة نشر البحث بأكبر مجلة طبية في العالم.