طبيبة مصرية تكتشف مرضا وراثيا جديدا.. وجامعة كاليفورنيا تطلق اسمها عليه (فيديو)

كشفت الدكتورة مها زكي، رئيس قسم الوراثة الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، تفاصيل اكتشافها مرضًا وراثيًا جديدًا والذي أطلقت جامعة كاليفورنيا اسمها عليه "متلازمة زكي".





وقالت "مها زكي"، خلال حوارها عبر "زووم" مع برنامج ":السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إن المرض عبارة عن متلازمة وراثية ذات صفة متنحية أي أن الأب والام يحملوا المرض وهم بصحة، ولكن أبناءهم مصابين، موضحة أن هناك عائلة مصرية جاءت إليها عام 2011 كان لديهم طفلين مرضى وكانوا يتمنوا انجاب طفل سليم ويريدوا معرفة تفاصيل مرض طفليهم.





وتابعت رئيس قسم الوراثة الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن المتلازمة عبارة عن صغر حجم الرأس ويكون جسم الطفل المصاب قصير، وهناك تشوهات في شكل الوجه والعين والكلي والقلب والمخ وأصابع القدم، لافتة إلى أنها شعرت أن هذا المرض جديد، وتحدثت مع طبيب أمريكي تعمل معه منذ فترة أن هذه المتلازمة جديدة وربما تكون يتم الإصابة به في تكوين في الجنين، ولذا أطلق عليها متلازمة زكي، مشيرة إلى أنه تم إجراء دراسات وأبحاث على المرض وأثبتت صحة توقعها أنه يصيب الطفل جنين.



