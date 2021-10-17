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تعرف على موعد وصول بيج رامي للقاهرة واحتفالية كبري قي استقباله

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

  

يصل في الحادية عشر صباح غدا الإثنين النجم العالمى رامى السبيعى الشهير بـ «بيج رامى» بطل مستر أوليمبيا 2021، الذي نجح في التتويج باللقب في النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح اول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان بيج رامي توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

ومن المنتظر أن يكون الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، في استقبال «بيج رامي»، وإسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد، ورئيس اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت»، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، من أجل تكريمه على الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية، ومن المقرر أن يصل «بيج رامي» في الساعة الحادية عشرة صباحا بصالة 3 بمطار القاهرة الدولي.

واعد فريق كوسكواد الذي يلعب ضمن صفوفه بيج رامي استقبالا خاصا احتفالا بوصول بطل الأبطال، بعد ما رفع علم مصر في اكبر واعلى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

وتم تجهيز استقبال حافل يليق بالنجم الأسطوري واللقب الذي حصل عليه مؤخراً، حيث أعدت له الشركة الراعية أكثر من مفاجأة لاستقبال بيج رامي فور خروجه من المطار، حيث سيبدأ الاستقبال عقب خروج رامي من صالة 3 باستقلاله أوتوبيسا مكشوفا، سيتجول به في شوارع القاهرة.

ومن المنتظر ان يقام خفل تكريم كبير لبيج رامي خلال فعاليتي أولمبيا مصر للهواة والمحترفين المقرر اقامتهما خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الانتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، وينظمهما فريق كوسكواد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

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