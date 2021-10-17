"القصير" يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بمنع التعديات على الأراضى الزراعية





عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة بحضور د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ولذلك لمتابعة تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع التعديات على الاراضي الزراعية.





وشدد القصير على إزالة أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .





ووجه مديريات الزراعة والإدارة المركزية للخدمات والمتابعة برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات على الأراضى الزراعية والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة للإزالة وإعادة الشيء الى أصله وأضاف أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من اجل الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء .





وأكد أن الدولة تنفق أموالا طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين