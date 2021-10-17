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توقيع عقد انشاء محطة محولات مونوريل زايد بالسادس من أكتوبر بـ 178 مليون جنيه

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
محمد عصام

فى إطار جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها للانتهاء من مشروع المونوريل الذى يعد من أحدث وسائل النقل الكهربائى في العالم وسيكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة فى المواصلات العامة فى مصر وبما يتوافق مع معايير المحافظة على البيئة ،  وإستمراراً لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على مستوى الجمهورية وتوفير التغذية الكهربائية للمونوريل ، وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم عقد لتنفيذ انشاء  محطة محولات مونوريل زايد بالسادس من اكتوبر جهد ( 66 / 22 ) كيلوفولت ، سعة ( 3 × 40 ) ميجا فولت امبير ، بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS بمنطقة القاهرة ، وذلك لتوفير التغذيه الكهربائيه المطلوبه للاحمال الكهربية الخاصة  بمونوريل السادس من اكتوبروذلك مع شركة السويدي الكتريك للتجارة و التوزيع ش.م.م بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى  178 مليون جنيه مصرى ، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى  12 شهر .

ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة .

وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة المشروعات التنموية على ارض مصر الحبيبة.

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