توقيع عقد انشاء محطة محولات مونوريل زايد بالسادس من أكتوبر بـ 178 مليون جنيه





فى إطار جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها للانتهاء من مشروع المونوريل الذى يعد من أحدث وسائل النقل الكهربائى في العالم وسيكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة فى المواصلات العامة فى مصر وبما يتوافق مع معايير المحافظة على البيئة ، وإستمراراً لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على مستوى الجمهورية وتوفير التغذية الكهربائية للمونوريل ، وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم عقد لتنفيذ انشاء محطة محولات مونوريل زايد بالسادس من اكتوبر جهد ( 66 / 22 ) كيلوفولت ، سعة ( 3 × 40 ) ميجا فولت امبير ، بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS بمنطقة القاهرة ، وذلك لتوفير التغذيه الكهربائيه المطلوبه للاحمال الكهربية الخاصة بمونوريل السادس من اكتوبر وذلك مع شركة السويدي الكتريك للتجارة و التوزيع ش.م.م بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 178 مليون جنيه مصرى ، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهر .





ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة .





وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة المشروعات التنموية على ارض مصر الحبيبة.