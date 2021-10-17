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وكيل زراعة الفيوم يهنى"القصير"و"الأنصاري" بالمولد النبوي الشريف

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 05:30 م
ربيع مصطفى وكيل زراعة الفيوم
ربيع مصطفى وكيل زراعة الفيوم
الفيوم : ريهام على
تقدم الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والعاملين بالمديرية والإدارات التابعه لها والشعب المصري العظيم بأَسمى وأَرق التَهاني القَلبية وأَطيَب الأُمنيات بِمناسبة الاحَتَفال بِذكَري مِيلاد سَيدنا محمد عَليه أَفضل الصلوَات وأَتَم التَسلِيم واحَتفال مِصرنا الغالية والعَالم الإِسَلامِى بِالمَوَلد النبَوى الشَريف.

ذكرى المولد النبوي
وتابع "مصطفى": "أَعاده الله عَليكم وعَلى الأُمة الإِسَلامية والعربية بِالخَير واليُمن والبَركات دَاعين المَولى عَز وجل أَن يعِيدها عَليكم بأَعوَام عدِيدة وأَزمنة مَديدة متمَتعِين بموفور الصحة والسعادة وأَن يَحمي بِلادنا ويعزز وَحدتَنا وَيقوي عَزيمتنا وإِرادتنا".

الكلمات المفتاحية

وزير الزراعة محافظ الفيوم ذكرى المولد النبوي القصير الفيوم الأنصاري

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