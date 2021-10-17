وكيل زراعة الفيوم يهنى"القصير"و"الأنصاري" بالمولد النبوي الشريف

تقدم الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والعاملين بالمديرية والإدارات التابعه لها والشعب المصري العظيم بأَسمى وأَرق التَهاني القَلبية وأَطيَب الأُمنيات بِمناسبة الاحَتَفال بِذكَري مِيلاد سَيدنا محمد عَليه أَفضل الصلوَات وأَتَم التَسلِيم واحَتفال مِصرنا الغالية والعَالم الإِسَلامِى بِالمَوَلد النبَوى الشَريف.



ذكرى المولد النبوي

وتابع "مصطفى": "أَعاده الله عَليكم وعَلى الأُمة الإِسَلامية والعربية بِالخَير واليُمن والبَركات دَاعين المَولى عَز وجل أَن يعِيدها عَليكم بأَعوَام عدِيدة وأَزمنة مَديدة متمَتعِين بموفور الصحة والسعادة وأَن يَحمي بِلادنا ويعزز وَحدتَنا وَيقوي عَزيمتنا وإِرادتنا".

