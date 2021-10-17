خالد الجندي يشكر السيسي على تكريمه له واهتمامه بروافد العمل الإسلامي (فيديو)

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، له خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.



تكريم خالد الجندي

وقال "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إنه كان يعتقد أنه لن يعيش وهو يتقلد هذه القلادة، ولكنه ارتداؤها حق لجمهوره أن يرتديها اليوم فقط، ثم بعد ذلك توضع ضمن المقتنيات التي تترك لأحفاده من بعده، معتبرًا أن تكريمه رسالة واضحة اللهجة أن من يعملون لصالح هذا البلد لن يسلبهم الله حقوقهم ومنزلتهم التي يكرمهم الله بها، موجها الشكر للرئيس السيسي، على تكريمه له وحنوه البالغ على العلماء واهتمامه بروافد العمل الإسلامي داخل وخارج مصر، مشددًا على أنه من حسن قدره أن يكون التكريم بمناسبة المولد النبوي المبارك.



معركة التنوير والظلام

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أننا في معركة حقيقة بين التنوير والظلام وبين الوسطية وجحافل الظلام التي تريد سحب الأمة للوراء.

