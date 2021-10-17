Advertisements

الشيخ رمصان عبد الرازق: حلوى المولد حلال والاحتفال بالمولد النبوي أن نقتضي بسنته

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 05:30 م
رمضان عبدالرازق
رمضان عبدالرازق
الفجر الفني


قال الشيخ رمضان عبد الرزاق، إن حلوى المولد حلال و لاشئ فيها من أجل أن ندخل الفرحة علي الأولاد لكن من العيب علينا أن تكون هي المظهر الوحيد للاحتفال بمولد سيد الخلق صلى الله عليه و سلم . 

و أضاف عبد الرزاق  خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، اننا يجب ان نحتفل بمولد سيدنا النبى بوقفة مع انفسنا ، نحتفل بمولد سيدنا النبى بان نتحد و لا نتفرق و ان نعود الى هدى النبى صلى الله عليه و سلم .

الكلمات المفتاحية

مولد النبي رمضان عبدالرازق حلاوة المولد حكم حلاوة المولد

أخبار تهمك

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ يوم

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

وسط مفاجآت.. تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

نجم ريال مدريد في طريقه إلى آرسنال

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة في تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

ماذا يحتاج الزمالك للتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا؟

منذ ساعة و 10 دقيقة

بلاغات إلى النائب العام ضد اتحاد الكرة تتضمن مخالفات مالية وإدارية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يتحرك لخطف أهم لاعب في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة مصر والجزائر المنتظرة في كأس العرب

منذ 38 دقيقة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ يوم

عاجل- صفقة تبادلية نارية.. محمد صلاح يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالطة سراي أمام قونيا سبور (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

داعية إسلامي: حلاوة المولد ليست حرامًا شرعًا

"الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي

أمين الفتوى يوضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

"الإفتاء": من يقول أن الاحتفال بالمولد النبوي وأكل الحلوى بدعة يقع في جريمتين

دار الافتاء ترد على المشككين في جواز الاحتفال بالمولد النبوي (فيديو)

رمضان عبد المعز يحسم الجدل حول الاحتفال بالمولد النبوي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

الأهلي يتحرك لخطف أهم لاعب في الزمالك

مفاجأة جديدة في تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

05:29 م

عاجل- صفقة تبادلية نارية.. محمد صلاح يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد

06:09 م

عاجل.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالطة سراي أمام قونيا سبور (فيديو)

03:07 م

موعد مباراة مصر والجزائر المنتظرة في كأس العرب

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements