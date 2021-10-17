الشيخ رمصان عبد الرازق: حلوى المولد حلال والاحتفال بالمولد النبوي أن نقتضي بسنته









قال الشيخ رمضان عبد الرزاق، إن حلوى المولد حلال و لاشئ فيها من أجل أن ندخل الفرحة علي الأولاد لكن من العيب علينا أن تكون هي المظهر الوحيد للاحتفال بمولد سيد الخلق صلى الله عليه و سلم .



