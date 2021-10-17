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الشيخ رمصان عبد الرازق: حلوى المولد حلال والاحتفال بالمولد النبوي أن نقتضي بسنته
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 05:30 م
الفجر الفني
قال الشيخ رمضان عبد الرزاق، إن حلوى المولد حلال و لاشئ فيها من أجل أن ندخل الفرحة علي الأولاد لكن من العيب علينا أن تكون هي المظهر الوحيد للاحتفال بمولد سيد الخلق صلى الله عليه و سلم .
و أضاف عبد الرزاق خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، اننا يجب ان نحتفل بمولد سيدنا النبى بوقفة مع انفسنا ، نحتفل بمولد سيدنا النبى بان نتحد و لا نتفرق و ان نعود الى هدى النبى صلى الله عليه و سلم .