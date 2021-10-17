إيفرتون يسقط أمام وست هام في البريميرليج

سر وست هام عناد إيفرتون وألحق به الهزيمة الأولى على ملعبه في الموسم الحالي بالتغلب عليه 1 -صفر يوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.





وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين في الشوط الثاني حتى سجل أنجيلو أوغبونا هدف الفوز لوست هام في الدقيقة 74 .





والهزيمة هي الأولى لإيفرتون بملعبه على استاد "غوديسون بارك" في مختلف البطولات هذا الموسم.





ورفع وست هام رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط أمام إيفرتون.