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بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 05:42 م
جانب من الرياضات الشاطئية
جانب من الرياضات الشاطئية
فيروز حسني
تميزت محافظة الإسكندرية بوجود أنواع مختلفة من الرياضات والألعاب على شواطئها خاصة خلال فصل الصيف، فيقوم الرواد بلعب مختلف الرياضات من كرة قدم وغيرهم، ويتوافد المواطنين من جميع أنحاء المحافظات من أجل الاستمتاع بالصيف والبحر وممارسة الألعاب المختلفة.

إقامة ملاعب رياضية على شاطئ إسحاق حلمي
 ومع بداية فصل الصيف، قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإعادة إحياء لعبة الراكيت من جديد على شاطئ إسحاق حلمي المعروف بشاطئ "الطاحونة"، ومن بعدها أقامت ملعبي لكرة القدم، وكرة الطائرة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومحافظة الإسكندرية عن فتح الشواطئ بالمجان خلال موسم الشتاء للمواطنين من أجل التريض والترجل لتشجيعهم على الرياضة لتعود الإسكندرية مرة أخرى للاهتمام بالرياضات الشاطئية.

فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية
 وشهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، لأول مرة انطلاق فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية، على شاطئ إسحاق حلمي شرق المحافظة، حيث تقام مباريات لكرة القدم الشاطئية خلال يومي الأحد والاثنين الموافق ١٧، ١٨ أكتوبر الحالي بين منتخب دولة الكويت الشقيقة ومنتخب الاسكندرية.

وجاء ذلك بحضور عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم، والعميد صبحي الصاوي، عضو مجلس إدارة منطقة الإسكندرية لكرة القدم، وحسين إسماعيل المدير التنفيذى لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

بدأت المبارة بالنشيد الوطني لدولة الكويت الشقيقة، ثم النشيد الوطني لمصر، تحت رعاية محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

يذكر أن المباراة ثلاثة أشواط كل شوط 12دقيقة، والماتشات ودية بين الكويت وفريق ترسانة الإسكندرية للاستعداد للبطولة الآسيوية.

وأقيمت مباراة كرة القدم بين منتخب دولة الكويت الشقيق وفريق الترسانة، وغدًا الإثنين ستقام مباراة بين منتخب دولة الكويت ومنتخب الإسكندرية.

وقال الدكتور محمد أبو عباس، رئيس البعثة الكويتية لكرة القدم: "أنا سعيد بهذه الاستضافة من مصر، ونحن نعتبر مصر بلدنا الثاني، وكان اختيار ممتاز أن تقام تلك المباراة الودية لأول مرة على رمال محافظة جميلة مثل الإسكندرية.

وتابع "أبو العباس" أن المباراة قوية منذ أن بدأت، وفريق الترسانة السكندري من أقوى الفرق على الإطلاق، ونحن سعداء لمشاركتنا مع نجوم المنتخب ونتمنى التوفيق للجميع استعدادًا للبطولة الآسيوية.
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)
بدء فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية بالإسكندرية (فيديو وصور)

الكلمات المفتاحية

مهرجان الرياضات الشاطئية الإسكندرية

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