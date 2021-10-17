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ميناء دمياط يتداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 3007 شاحنات، وبلغت الحاويات الواردة 861 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 1952 حاوية مكافئة .

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2505 أطنان قمح إلى صوامع شبرا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 133 ألفا و960 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 143 ألفا و84 طنا .

وأشارت إلى أن صادرات البضائع العامة بلغت 34060 طنا، شملت 236 طن رمل، 1252 طن فلوسبار، 7 آلاف طن ملح، 3 آلاف و450 طن مولاس، 8.3 ألف طن يوريا، 7.4 ألف طن فوسفات، 5 آلاف و282 طن داى أمونيوم، و1140 طن نترات أمونيوم، كما بلغت الواردات 52 ألفا و154 طنا، تضمنت 10 آلاف و584 طن قمح، 6.7 ألف طن سكر، 1380 طن ابلاكاش، 1650 طن بسلة، 11.3 ألف طن خردة، 3 آلاف 664 طن فول، 13 ألف طن سلاج، و3 آلاف و876 طن صاج .

وأضافت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 546 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، سلوفينيا، هولندا، سريلانكا، بريطانيا، إيطاليا، وبنجلاديش .

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