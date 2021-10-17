وفاة 3 أشخاص في تحطم مروحية بجنوب غرب ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، مصرع ثلاثة أشخاص إثر تحطم مروحية من طراز "روبنسون آر 44" بالقرب من بلدة "بوخن" بجنوب غرب ألمانيا.





وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن وسائل إعلامية محلية أفادت بأن المروحية سقطت في منطقة بها غابات، موضحة أن حطام الطائرة تناثر على بعد مئات الأمتار.





وأوضحت أن الشرطة مدينة "هايلبرون" القريبة من موقع الحادث لم تدل بأية تفاصيل عن هوية ضحايا المروحية المحطمة أو موقع إقلاعها والأسباب المؤدية إلى تحطمها حتى الآن.



