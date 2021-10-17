Advertisements

جابر طايع عن تكريم الرئيس: يوم تاريخي في حياة الداعية المسلم (فيديو)

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 05:53 م
الرئيس السيسي والشيخ جابر طايع
الرئيس السيسي والشيخ جابر طايع
رقية جمال
قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، له خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف فخر له، معتبرًا أن اليوم يوم تاريخي في حياة الداعية المسلم.

تكريم السيسي
وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن تكريم الرئيس السيسي للعلماء اليوم صادف أهله وعلى رأسهم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي أثرى الحياة الدعوية عبر وسائل الإعلام وبرامجه التنويرية المختلفة.

وزارة الأوقاف 
وتابع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، أن مصر ولادة ولا يمكن أن تنسى أبناءها المخلصين المجدين المجتهدين الذين يقدموا حياتهم وأوقاتهم من أجل الوطن وتعميق الوطنية.

الكلمات المفتاحية

وزارة الأوقاف جابر طايع تكريم السيسي السيسي

أخبار تهمك

بلاغات إلى النائب العام ضد اتحاد الكرة تتضمن مخالفات مالية وإدارية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالطة سراي أمام قونيا سبور (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتحرك لخطف أهم لاعب في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

نجم ريال مدريد في طريقه إلى آرسنال

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ يوم

موعد مباراة مصر والجزائر المنتظرة في كأس العرب

منذ 36 دقيقة

عاجل- صفقة تبادلية نارية.. محمد صلاح يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة جديدة في تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

وسط مفاجآت.. تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ يوم

ماذا يحتاج الزمالك للتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا؟

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأوقاف: أعددنا أكاديمية لتدريب الدعاة وفق المنهج الذي تحدث عنه السيسي

جابر طايع: السيسي يدعو إلى ضرورة وجود الإمام الجامع (فيديو)

جابر طايع: "السيسي يعتبر مال الأوقاف خط أحمر"

جابر طايع: أكاديمية الأوقاف جاءت تنفيذًا لتوجيه السيسي بتجديد الخطاب الديني

إحالة إمامي مسجد عمرو بن العاص للتحقيق (تعرف على السبب)

"طايع" يكشف دور أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

الأهلي يتحرك لخطف أهم لاعب في الزمالك

مفاجأة جديدة في تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

05:29 م

عاجل- صفقة تبادلية نارية.. محمد صلاح يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد

06:09 م

عاجل.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالطة سراي أمام قونيا سبور (فيديو)

03:07 م

موعد مباراة مصر والجزائر المنتظرة في كأس العرب

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements