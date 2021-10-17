جابر طايع عن تكريم الرئيس: يوم تاريخي في حياة الداعية المسلم (فيديو)

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، له خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف فخر له، معتبرًا أن اليوم يوم تاريخي في حياة الداعية المسلم.



تكريم السيسي

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن تكريم الرئيس السيسي للعلماء اليوم صادف أهله وعلى رأسهم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي أثرى الحياة الدعوية عبر وسائل الإعلام وبرامجه التنويرية المختلفة.



وزارة الأوقاف

وتابع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، أن مصر ولادة ولا يمكن أن تنسى أبناءها المخلصين المجدين المجتهدين الذين يقدموا حياتهم وأوقاتهم من أجل الوطن وتعميق الوطنية.

