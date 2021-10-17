موعد مباراة مصر والجزائر المنتظرة في كأس العرب

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش لخوض منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021 والتي ستقام في دولة قطر خلال شهر ديسمبر المقبل، والتي ستقام في اطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2022.

مجموعة مصر في بطولة كأس العرب 2021





وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب 2021 عن وقوع منتخب مصر في مجموعة نارية بجوار منتخبات الجزائر، ولبنان والسودان، ويعد منتخبنا الوطني أقوى المرشحين للتأهل عن هذه المجموعة.





مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2021





ويستهل منتخب مصر مبارياته بمواجهة نظيره منتخب لبنان يوم 1 ديسمبر.





وستكون المباراة الثانية لمنتخب مصر مع منتخب السودان يوم 4 ديسمبر.





ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر.





وتقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 ديسمبر، على أن يقام نصف النهائي يوم 15 ديسمبر، بينما ستقام المباراة النهائية يوم 18 من الشهر نفسه.