"السبكي": 15 مليار جنيه تكلفة التأمين الصحي الشامل بالسويس وأسوان

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إدراج 157 منشآة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي السويس وأسوان، والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة، لتنتهي بذلك المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.



جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد السبكي، اليوم، مع مسئولي الجهات والشركات المنفذة لمشروع التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، والمتابعة المستمرة أولًا بأول لجميع الجهود المبذولة للتجهيز والاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل في السويس وأسوان خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير المنظومة الصحية وضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع في 10 سنوات بدلًا من 15 عام.



وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لأعمال الإنشاء والتطوير الجارية لـ 157 منشآة، منها 16 مستشفى، و141 مركز ووحدة طب أسرة مقرر عملهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظتين، إلى جانب بحث نسب ومعدلات التنفيذ بهما وتفاصيل المشروع، ومناقشة كافة الملاحظات لتذليل كافة العقبات أمام أعمال التنفيذ، للانتهاء من جميع أعمال التطوير ورفع الكفاءة اللازمة لتلك المنشآت وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها.



ووجه الدكتور أحمد السبكي، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية طبقًا للمواعيد المحددة، مشددًا على مراعاة معايير أكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل الجديد، ومعايير هيئة الرقابة والاعتماد، كما شدد على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لأي عقبات والتغلب عليها لدفع العمل ورفع معدلات التنفيذ، والانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة، لضمان انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بالسويس وأسوان، وتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين على الوجه الأكمل.



وأضاف السبكي، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تسجيلهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس وأسوان بلغت 1.5 مليون مواطن قبل بدء إطلاق المنظومة، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين على التسجيل بالتأمين الصحي الشامل إنما يدل على نجاح تطبيق المنظومة في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وثقة المواطنين في قيادته السياسية والذي يقدم كل أوجه الدعم ويذلل كل العقبات لإنجاز المشروع، والذي يضمن العلاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز ويقدم من خلاله خدمات طبية متميزة ومتكاملة وفقًا لأحدث المعايير وممارسات الصحة العالمية.



وتابع السبكي: أنه تم إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 200 ألف مواطن بالسويس وأسوان، والتي تشمل فحوصات طبية شاملة للاطمئنان على الصحة العامة للمنتفعين من جميع أفراد الأسرة، والتعرف على التاريخ المرضي العائلي من حيث وجود تاريخ عائلي للإصابة بالأمراض المزمنة أو أية أمراض وراثية أخرى من عدمه، وفتح ملفات طبية عائلية للمنتفعين، والتي يتم من خلالها حصول المنتفع على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة التي تتيحها المنظومة بكل سهولة ويسر، وبأعلى جودة وكرامة ودون تمييز.



واستكمل السبكي، أنه تبلغ تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظتي السويس وأسوان حوالي 15 مليار جنيه، منها 11.7 مليار جنيه تكلفة المنظومة بأسوان، وأكثر من 3 مليار جنيه بالسويس، لافتًا إلى أن هذه التكلفة تشمل البنية التحتية للمنشآت الصحية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية والتشغيل والميكنة للمنظومة.



وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ترتكز على تأسيس وبناء نظام صحي قوي بأحدث المعايير العالمية، وذلك بداية من التخطيط الصحي للمنظومة ومعايير تشغيلها المبنية على أحدث ما توصلت إليه نظم الصحة العالمية، بتوفير الخدمات الصحية حسب احتياجات كل محافظة وطبيعة الأمراض بها.



وتابع السبكي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أولوية وطنية على أجندة عمل الحكومة المصرية في ضوء تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المشروع من أكبر المشروعات الإصلاح الصحي وركيزة أساسية لتطوير الرعاية الصحية بمصر، والذي يتم بتضافر جهود كافة الوزارات المعنية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، وموجهًا الشكر أيضًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديمه كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروع، وتحقيق حلم 100 مليون مصري في بناء منظومة صحية قوية تضمن توفير التغطية والرعاية الصحية الشاملة لكل المصريين وبجودة عالمية.