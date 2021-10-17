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هاشتاج فساد مجاهد وأبو ريدة يتصدر تويتر

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 06:01 م
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
تصدر هاشتاج فساد أحمد مجاهد القائم بأعمال رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من جانب الفيفا وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

أتى ذلك بعد بلاغات تلقاها مكتب المُستشار النائب العام اليوم الأحد حملت أرقام 105886، 105887، 105888 (فحص المكتب الفني) ضد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، وآخرين.

وتضمنت البلاغات فتح ملفات الفساد المالى والإدارى واتهام مسئولى الإتحاد بالتربح وإهدار المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.

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هاني ابو ريدة فساد مجاهد وابو ريدة تويتر بوابة الفجر الفجر احمد مجاهد اتحاد الكرة

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