هاشتاج فساد مجاهد وأبو ريدة يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج فساد أحمد مجاهد القائم بأعمال رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من جانب الفيفا وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر».





أتى ذلك بعد بلاغات تلقاها مكتب المُستشار النائب العام اليوم الأحد حملت أرقام 105886، 105887، 105888 (فحص المكتب الفني) ضد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، وآخرين.



